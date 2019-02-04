Алена Заварзина после ухода из спорта нашла себе новое амплуа 

Сноуборд 04 февраля 2019 17:56 Источник: «Советский спорт»

Олимпийский призер Сочи и чемпионка мира Алена Заварзина станет теперь комментатором канала «Матч-ТВ». Сегодня зритель сможет услышать ее дебютный комментарий во время прямой трансляции чемпионата мира по сноубордингу и фристайлу.

Турнир в штате Юта проходит с 1 по 10 февраля. Сегодня, 4 февраля, на трассе в Парк Сити Маунтайн выступает супруг Алены – олимпийский чемпион Сочи Вик Уайлд.

Алена Заварзина будет комментировать в паре с Александром Аксеновым.

- Комментировать чемпионат мира мне предстоит впервые, - говорит Заварзина. - Уверена, что мой личный опыт и знания в такой дисциплине, как параллельный слалом гигант – это мой любимый спорт – окажутся полезными. Я готова поделиться всеми тонкостями и нюансами этого захватывающего зрелища. Уверена, мои наблюдения будут интересны телезрителям. Я лично знакома со многими спортсменами, много интересного готова рассказать о своих коллегах, думаю, что смогу удержать внимание телеаудитории. Надеюсь, что Вик покажет сегодня хороший результат, он пока восстанавливается после травмы, но настрой у него боевой и он близок к своей лучшей форме. Уверена он выложится полностью чтобы показать максимальный результат. Также, помимо Вика, возлагаю надежды на других наших ребят. Милена Быкова, Дмитрий Логинов, Алексей Соболев, Дмитрий Сарсембаев – каждый из них может оказаться на подиуме, - сказала Заварзина.

Свыше 700 сильнейших фристайлистов и сноубордистов из 36 стран соревнуются в 15 дисциплинах на трех горнолыжных курортах в американском штате Юта. К чемпионату мира были подготовлены 7 трасс. В ДирВэлли пройдут состязания по могулу и лыжной акробатике, в Парк Сити Маунтайн - по хаф-пайпу, слоуп-стайлу и бигэйру, а также по параллельному и гигантскому слалому в сноуборде, в Солитьюде - соревнования по сноуборд-кроссу и ски-кроссу. Торжественное открытие чемпионата состоялось в субботу, 2 февраля. Впервые на турнире представлены две дисциплины фристайла - бигэйр и командные соревнования по акробатике.