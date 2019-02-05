Александр Привалов: Российские биатлонисты прибавляют в ходе, а стрельба – поправимое дело

Биатлон 05 февраля 2019 12:56 Источник: News.ru Автор: Липкин Антон

Турнир пройдет с 7 по 17 марта в Эстерсунде.

Бывший тренер сборных СССР и России по биатлону Александр Привалов высказался о перспективах российских биатлонистов на чемпионате мира в Эстерсунде.

«В этом году подготовка была иная, чем в прошлом, поэтому к чемпионату мира команда должна подойти в самой хорошей форме, – приводит News.ru слова Привалова. – Результаты, показанные в декабре и после Нового года, дают предпосылку к хорошему выступлению на чемпионате мира.

Спортсмены прибавляют в ходе, результаты стабилизируются, но где-то еще не выдерживают стрельбу психологически. Это поправимое дело. Будет сбор перед стартом, где можно все отработать».

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 17 марта в Эстерсунде.