Александр Привалов: Российские биатлонисты прибавляют в ходе, а стрельба – поправимое дело - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Биатлон05 февраля 2019 12:56Источник: News.ruАвтор: Липкин Антон

Александр Привалов: Российские биатлонисты прибавляют в ходе, а стрельба – поправимое дело

Турнир пройдет с 7 по 17 марта в Эстерсунде.

Бывший тренер сборных СССР и России по биатлону Александр Привалов высказался о перспективах российских биатлонистов на чемпионате мира в Эстерсунде.

«В этом году подготовка была иная, чем в прошлом, поэтому к чемпионату мира команда должна подойти в самой хорошей форме, – приводит News.ru слова Привалова. – Результаты, показанные в декабре и после Нового года, дают предпосылку к хорошему выступлению на чемпионате мира.

Спортсмены прибавляют в ходе, результаты стабилизируются, но где-то еще не выдерживают стрельбу психологически. Это поправимое дело. Будет сбор перед стартом, где можно все отработать».

Напомним, в нынешнем сезоне чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 17 марта в Эстерсунде.

#кубок мира по биатлону#чемпионат мира по биатлону#мужская сборная россии по биатлону#женская сборная россии по биатлону#привалов александр
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта