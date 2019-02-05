Агент: Давыдов улетает на сбор со «Спартаком-2»

Футбол 05 февраля 2019 17:26 Источник: Sport24.ru Автор: Липкин Антон

Форвард будет готовиться к возобновлению сезона со второй командой красно-белых.

Агент Иван Бакулин, представляющий интересы форварда «Спартака» Дениса Давыдова, рассказал о будущем игрока.

«Завтра Денис улетает на сбор со «Спартаком-2», – приводит Sport24.ru слова Бакулина. – Дальше – посмотрим. Остается ли вероятность, что он покинет команду зимой? Трансферное окно еще не закрыто».

Напомним, ранее сообщалось, что на 23-летнего нападающего претендует «Балтика», которая готова подписать игрока на правах свободного агента.

Однако сторона Давыдова рассчитывала, что при разрыве контракта со «Спартаком» игрок получит все средства, причитающиеся ему до окончания срока соглашения. Клуб такой вариант не устроил. С лета 2018 года форвард выступал на правах аренды за «Спартак» из Юрмалы и в 16 матчах забил три гола.

Добавим, что на сборе на Кипре «Спартак-2» примет участие в Кубке ФНЛ.