Агент: Давыдов улетает на сбор со «Спартаком-2» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол05 февраля 2019 17:26Источник: Sport24.ruАвтор: Липкин Антон

Агент: Давыдов улетает на сбор со «Спартаком-2»

Форвард будет готовиться к возобновлению сезона со второй командой красно-белых.

Агент Иван Бакулин, представляющий интересы форварда «Спартака» Дениса Давыдова, рассказал о будущем игрока.

«Завтра Денис улетает на сбор со «Спартаком-2», – приводит Sport24.ru слова Бакулина. – Дальше посмотрим. Остается ли вероятность, что он покинет команду зимой? Трансферное окно еще не закрыто».

Напомним, ранее сообщалось, что на 23-летнего нападающего претендует «Балтика», которая готова подписать игрока на правах свободного агента.

Однако сторона Давыдова рассчитывала, что при разрыве контракта со «Спартаком» игрок получит все средства, причитающиеся ему до окончания срока соглашения. Клуб такой вариант не устроил. С лета 2018 года форвард выступал на правах аренды за «Спартак» из Юрмалы и в 16 матчах забил три гола.

Добавим, что на сборе на Кипре «Спартак-2» примет участие в Кубке ФНЛ.

Таблица трансферов РПЛ здесь

#рпл#фк спартак#фнл#фк спартак-2#давыдов денис#Возможные трансферы#Футбол-Россия
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта