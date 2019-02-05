Берреттини обыграл Истомина и встретится с Хачановым на турнире в Софии

05 февраля 2019 19:40 Источник: «Советский спорт»

Итальянский теннисист Маттео Берреттини на старте турнира в Софии (Болгария) обыграл представителя Узбекистана Дениса Истомина – 6:4, 7:6 (9:7).

Встреча продолжалась один час 32 минуты, за это время итальянец (53-я ракетка мира) десять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из десяти.

А у Истомина (106) три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк.

Таким образом, Берреттини вышел в 1/8 финала турнира, где ему будет противостоять россиянин Карен Хачанов (11).