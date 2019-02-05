Берреттини обыграл Истомина и встретится с Хачановым на турнире в Софии - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
05 февраля 2019 19:40Источник: «Советский спорт»

Берреттини обыграл Истомина и встретится с Хачановым на турнире в Софии

Итальянский теннисист Маттео Берреттини на старте турнира в Софии (Болгария) обыграл представителя Узбекистана Дениса Истомина – 6:4, 7:6 (9:7).

Встреча продолжалась один час 32 минуты, за это время итальянец (53-я ракетка мира) десять раз подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из десяти.

А у Истомина (106) три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк.

Таким образом, Берреттини вышел в 1/8 финала турнира, где ему будет противостоять россиянин Карен Хачанов (11).

#atp#берреттини маттео#истомин денис#хачанов карен
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта