Валерия Васнецова: На лежке не сделала поправку на ветер, на стойке замерз палец

Российская биатлонистка с четырьмя промахами стала 52-й в индивидуальной гонке в Кэнморе.
Российская биатлонистка Валерия Васнецова объяснила причины своих промахов в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада).
«На лежке не сделала поправку на ветер, на стойке замерз палец, – сказала 21-летняя Васнецова в интервью в эфире телеканала «Матч ТВ». – Потом согрела руки и как следует доработала.
Чувствуется разница между дистанцией в 15 и 12,5 километров, сокращение дистанции ощутимо. Что касается холода, то как к нему можно приспособиться?»
Напомним, Васнецова по два раза промахнулась на первом и втором огневом рубежах, после чего следующие две стрельбы прошла без ошибок. В итоге, она заняла 52-е место.
В субботу на канадском этапе Кубка мира женщины побегут эстафету.