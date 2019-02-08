Валерия Васнецова: На лежке не сделала поправку на ветер, на стойке замерз палец

Биатлон 08 февраля 2019 09:37 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Липкин Антон

Российская биатлонистка с четырьмя промахами стала 52-й в индивидуальной гонке в Кэнморе.

Российская биатлонистка Валерия Васнецова объяснила причины своих промахов в индивидуальной гонке на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада).

«На лежке не сделала поправку на ветер, на стойке замерз палец, – сказала 21-летняя Васнецова в интервью в эфире телеканала «Матч ТВ». – Потом согрела руки и как следует доработала.

Чувствуется разница между дистанцией в 15 и 12,5 километров, сокращение дистанции ощутимо. Что касается холода, то как к нему можно приспособиться?»

Напомним, Васнецова по два раза промахнулась на первом и втором огневом рубежах, после чего следующие две стрельбы прошла без ошибок. В итоге, она заняла 52-е место.

В субботу на канадском этапе Кубка мира женщины побегут эстафету.