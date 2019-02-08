Владимир Драчев: Четверо в двадцатке – очень достойный результат

Биатлон 08 февраля 2019 09:56 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Логинов стал бронзовым призером индивидуальной гонки в Кэнморе.

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев подвел итоги мужской индивидуальной гонки на седьмом этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада).

«Думаю, что не следует зацикливаться на долгом отсутствии винтовок у спортсменов, поскольку из-за этого не провели одну тренировку, в этом ничего страшного нет, – приводит ТАСС слова Драчева. – Мороз сказался, но ребята достойно выступили: четверо в двадцатке, Логинов здорово прошел. Считаю, что это очень достойный результат, поздравляем их».

Напомним, российские биатлонисты прилетели в Канаду без оружия, которое было доставлено в расположение сборной во вторник.

Из-за сильных морозов организаторы сократили дистанцию индивидуальной гонки с 20 до 15 километров. При этом за каждый промах биатлонисты получали 45 дополнительных секунд вместо одной минуты.

В итоге, Александр Логинов занял третье место, Евгений Гараничев – 14-е, Эдуард Латыпов – 15-е, Александр Поварницын – 18-е.