Костенюк сыграла вничью с Затонских на турнире в Сент-Луисе

Шахматы 08 февраля 2019 11:03 Автор: Липкин Антон

После двух туров у российского гроссмейстера 1,5 очка.

Российская шахматистка Александра Костенюк завершила вничью матч с Анной Затонских из США во втором туре турнира в Сент-Луисе с призовым фондом 150 тысяч долларов.

В еще одной партии между представительницами России и США Валентина Гунина также разошлась миром с Ириной Круш.

После двух туров в общем зачете первое место делят Костенюк, Гунина, Жансая Адбумалик (Казахстан) и Круш (все – по 1,5 очка). Следом за ними располагаются Дронвалли Харика (Индия), Мари Себаг (Франция) и Бела Хотенашвили (Грузия). У трех шахматисток по одному очку. Нана Дагнидзе (Грузия) и Затонских набрали по 0,5 очка. А замыкает турнирную таблицу Элизабет Петц (Германия), проигравшая оба матча.

Следующий тур пройдет в ночь на субботу. Турнир в Сент-Луисе завершится 16 февраля.