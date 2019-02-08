Костенюк сыграла вничью с Затонских на турнире в Сент-Луисе - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Шахматы08 февраля 2019 11:03Автор: Липкин Антон

Костенюк сыграла вничью с Затонских на турнире в Сент-Луисе

После двух туров у российского гроссмейстера 1,5 очка.

Российская шахматистка Александра Костенюк завершила вничью матч с Анной Затонских из США во втором туре турнира в Сент-Луисе с призовым фондом 150 тысяч долларов.

В еще одной партии между представительницами России и США Валентина Гунина также разошлась миром с Ириной Круш.

После двух туров в общем зачете первое место делят Костенюк, Гунина, Жансая Адбумалик (Казахстан) и Круш (все – по 1,5 очка). Следом за ними располагаются Дронвалли Харика (Индия), Мари Себаг (Франция) и Бела Хотенашвили (Грузия). У трех шахматисток по одному очку. Нана Дагнидзе (Грузия) и Затонских набрали по 0,5 очка. А замыкает турнирную таблицу Элизабет Петц (Германия), проигравшая оба матча.

Следующий тур пройдет в ночь на субботу. Турнир в Сент-Луисе завершится 16 февраля.

#костенюк александра#затонских анна#гунина валентина#круш ирина
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта