Светлана Журова: Восстановление ПКР – радостное событие для спортсменов

Паралимпиада 08 февраля 2019 14:07 Источник: «RT на русском» Автор: Липкин Антон

МПК условно восстановил в правах Паралимпийский комитет России.

Олимпийская чемпионка, а ныне депутат Государственной думы Светлана Журова прокомментировала условное восстановление в правах Паралимпийского комитета России (ПКР).

«Вы знаете, когда восстановилось наше РУСАДА, опять же, с определенными условиями, стало понятно, что теперь МПК будет крайне сложно принимать решения, которые будут ограничивать наш ПКР, потому что условия (из 80 – 79) были выполнены, – приводит «RT на русском» слова Журовой. – Поэтому, несомненно, восстановление условное, потому что как у ПКР, так и у РУСАДА есть еще сроки, за которые надо выполнить все условия, только тогда восстановление будет полным...

Конечно, это решение радостное для спортсменов в том плане, что у них сейчас начинается последний период получения квот для допуска на Паралимпиаду. Поэтому для них это постановление было особенно принципиальным».

Напомним, членство ПКР в Международном паралимпийском комитете было приостановлено в августе 2016 года на основании данных доклада главы независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

20 сентября прошлого года исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) восстановил в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), а в январе этого года, после получения экспертами WADA базы данных Московской антидопинговой лаборатории, подтвердил это решение.