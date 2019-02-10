Женская сборная России стала третьей в эстафете на этапе в Турине

За российскую команду выступали Ефременкова, Константинова, Малагич и Просвирнова.
Женская сборная России по шорт-треку заняла третье место в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Турине.
За российскую команду выступали Екатерина Ефременкова, Екатерина Константинова, Эмина Малагич и Софья Просвирнова. Победу одержала сборная Голландии, опередившая Италию. Сборная Кореи была дисквалифицирована.
Третье место на заключительном этапе Кубка мира позволило сборной России занять итоговое первое место в зачете эстафет.
С 8 по 10 марта в Софии пройдет чемпионат мира.
Турин (Италия)
Кубок мира
5-й этап
Женщины
Эстафета
1. Голландия – 4.10,115
2. Италия – 4.11,021
3. Россия (Ефременкова, Константинова, Малагич, Просвирнова) – 4.12,590
Общий зачет: 1. Россия – 34400 очков. 2. Голландия – 33120. 3. Корея – 32400.