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11 февраля 2019 11:00Источник: «Советский спорт»

Забег Roscongress Cup пройдет на Российском инвестиционном форуме

Для участников Российского инвестиционного форума, который пройдет 14–15 февраля в Сочи, подготовлена спортивная программа, включающая массовый забег по «Сочи Автодрому» и турнир по шахматам на кубки Фонда Росконгресс.

Первый день Форума начнется с традиционного утреннего забега Roscongress Cup по трассе российского этапа Формулы 1. Участники Форума и жители Сочи выйдут на старт дистанций 5555 и 11110 метров.

«Массовый забег Roscongress Cup станет отличной возможностью не только показать участникам Форума красоту Олимпийского парка и „Сочи Автодрома“, но и еще раз продемонстрировать великолепные возможности единственного в России круглогодичного автоспортивного комплекса. И мы работаем над тем, чтобы подобных мероприятий становилось все больше», – отметил генеральный директор АНО «Росгонки» Алексей Титов.

Турнир по шахматам также пройдет 14 февраля в "Шахматной гостиной" на площадке Форума.

Российский инвестиционный форум - это ключевая площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала регионов. Главная тема Форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - Фонд Росконгресс. "Советский спорт" является информационным партнёром Форума.

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