Алексей Кравцов: Мы будем рады, если Ан снова вернется

Шорт-трек 13 февраля 2019 12:51 Источник: ТАСС Автор: Липкин Антон

Шестикратный олимпийский чемпион может возобновить карьеру.

Президент Федерации конькобежного спорта России Алексей Кравцов высказался о возможном возвращении в национальную команду по шорт-трек шестикратного олимпийского чемпиона Виктора Ана.

33-летний Ан объявил о завершении карьеры в сентябре прошлого года и вернулся в Южную Корею ради учебы дочери. В среду стало известно, что он рассматривает возможность возобновить выступления ради участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«Его перспективы возвращения мне сейчас оценить очень сложно, я его давно не видел, – приводит ТАСС слова Кравцова, – знаю, что он тренируется в Корее и находится в хорошей форме, но все может поменяться. Ан уникальный, выдающийся спортсмен, один раз он уже совершил чудо, все может быть и дальше.

Если Виктор хочет попробовать, то почему нет. Когда мы разговаривали после окончания сезона, он говорил, что еще рассматривает возможность быть спортсменом. Он тренировался и, видимо, решил, что у него есть возможность. Мы будем рады, если он снова вернется».

Напомним, Ан выиграл по три золотые медали на Олимпиадах 2006 года в Турине и 2014 года в Сочи.