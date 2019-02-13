Семен Елистратов: Все были бы рады возвращению Ана

Шестикратный олимпийский чемпион не исключил, что возобновит карьеру.
Олимпийский чемпион по шорт-треку Семен Елистратов высказался о возможном возвращении в сборную России Виктора Ана.
33-летний шестикратный олимпийский чемпион заявил, что не исключает возобновления карьеры ради участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине.
«Конечно, все были бы рады его возвращению в национальную сборную», – приводит ТАСС слова Елистратова.
Напомним, Ан объявил о завершении карьеры в сентябре прошлого года, после чего вернулся в Южную Корею ради учебы дочери.
Ан выступал за сборную России с 2012 года и в ее составе выиграл три золота на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. До этого у него было три победы на Олимпиаде 2006 года в Турине в составе команды Южной Кореи.