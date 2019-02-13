Виктор Классон: «Краснодар» не раз показывал, что способен обыграть самого сильного соперника

Футбол 13 февраля 2019 13:18 Источник: «Р-Спорт» Автор: Липкин Антон

«Быки» примут «Байер» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал предстоящий матч 1/16 финала Лиги Европы с «Байером».

«Нас ждет сложный матч, но в нынешнем сезоне мы уже не раз показывали, что способны обыграть любого, даже самого сильного соперника, – приводит «Р-Спорт» слова 27-летнего шведа. – «Байер» выставляет высокий прессинг, с кем бы он ни играл. Мы надеемся, что сможем выйти из-под него и создать опасные моменты, чтобы получить преимущество».

Напомним, матч «Краснодар» – «Байер» пройдет 14 февраля на стадионе «Краснодар». Начало – 20:55 (мск).

На групповом этапе «Байер» занял первое место в группе A, одержав четыре победы в шести матчах.