Джеймс возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков НБА по версии Forbes

Баскетбол 13 февраля 2019 13:36 Источник: Forbes Автор: Липкин Антон

Форвард «Лейкерс» зарабатывает 88,7 миллиона долларов.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс является самым высокооплачиваемым игроком НБА по версии Forbes.

34-летний американец, подписавший летом четырехлетний контракт с «озерниками», зарабатывает 88,7 миллиона долларов, из них 53 миллиона приносят игроку рекламные контракты и бизнес.

Также в тройку вошли разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (79,5 миллиона) и его партнер – легкий форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант (65 миллионов).

Отметим, что в первой десятке представлен только один европеец – форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо. 24-летний грек зарабатывает 43,2 миллиона долларов.