Джеймс возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков НБА по версии Forbes

Форвард «Лейкерс» зарабатывает 88,7 миллиона долларов.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс является самым высокооплачиваемым игроком НБА по версии Forbes.
34-летний американец, подписавший летом четырехлетний контракт с «озерниками», зарабатывает 88,7 миллиона долларов, из них 53 миллиона приносят игроку рекламные контракты и бизнес.
Также в тройку вошли разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (79,5 миллиона) и его партнер – легкий форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант (65 миллионов).
Отметим, что в первой десятке представлен только один европеец – форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо. 24-летний грек зарабатывает 43,2 миллиона долларов.