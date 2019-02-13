Джеймс возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков НБА по версии Forbes - Советский спорт
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Баскетбол13 февраля 2019 13:36Источник: ForbesАвтор: Липкин Антон

Джеймс возглавляет список самых высокооплачиваемых игроков НБА по версии Forbes

Форвард «Лейкерс» зарабатывает 88,7 миллиона долларов.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс является самым высокооплачиваемым игроком НБА по версии Forbes.

34-летний американец, подписавший летом четырехлетний контракт с «озерниками», зарабатывает 88,7 миллиона долларов, из них 53 миллиона приносят игроку рекламные контракты и бизнес.

Также в тройку вошли разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри (79,5 миллиона) и его партнер – легкий форвард «Уорриорз» Кевин Дюрант (65 миллионов).

Отметим, что в первой десятке представлен только один европеец – форвард «Милуоки» Яннис Адетокумбо. 24-летний грек зарабатывает 43,2 миллиона долларов.

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