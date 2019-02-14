Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов: Регионы должны улучшать спортивную инфраструктуру «Советский спорт» является генеральным информационным партнёром спортивной программы Сочинского форума.

В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов поделился взглядом на развитие спорта в регионах.

«У нас сложная ситуация со спортивной инфраструктурой. Не хватает не то чтобы крытых кортов - элементарных бассейнов. У нас в регионе вообще нет 50-метрового бассейна, чтобы соревнования проводить. Я хочу приложить усилия, чтобы Липецкая область могла гордиться своим спортом. Сейчас активно развивается программа, по которой при школах строятся крытые футбольные поля - часть дня играют школьники, часть дня они используются с коммерческой целью», – рассказал Игорь Артамонов.