Льюис Хэмилтон: Первое свидание с новым болидом было отличным, одним из лучших за все эти годы

Формула-1 14 февраля 2019 11:51 Источник: Motorsport.com Автор: Липкин Антон

Британец провел обкатку «Мерседес W10».

Пятикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от обкатки болида нового сезона «Мерседес W10».

«Это было отличное первое свидание, одно из лучших за все эти годы, – приводит слова Motorsport.com слова 34-летнего британца. – Но самое сильное впечатление – это наблюдать, как ночью механики собирали машину. Следить за этим всегда круто. А потом увидеть, как гладко все прошло в среду.

Есть вещи, над которыми мы можем продолжать работать. Но так много людей трудилось не покладая рук, что собрать эту машину воедино, увидеть ее на тестах, выполнить необходимую нам программу и принять участие в съемочном дне».

Для меня это безумие, потому что я уже давно гоняюсь, это мой седьмой сезон в команде, но сегодня я воодушевлен так же, как в первый день за рулем болида Формулы-1. Это очень странное и совсем неожиданное чувство для меня».

Напомним, на следующей неделе, с 18 по 21 февраля, в Барселоне пройдут первые предсезонные тесты.