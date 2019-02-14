Андрей Воронин: Ракицкий – лучший защитник Украины

Футбол 14 февраля 2019 12:22 Источник: «Спорт день за днем» Автор: Липкин Антон

Украинец перешел из «Шахтера» в «Зенит».

Бывший форвард сборной Украины Андрей Воронин прокомментировал переход защитника Ярослава Ракицкого из «Шахтера» в «Зенит».

– Мое мнение – это лучший защитник Украины последних лет, – сказал Воронин в интервью «Спорт день за днем». – Теперь у него новый этап в карьере. «Зенит» вкладывает много денег в клуб, но в последние годы обходился без чемпионства. Должны уже, наконец, завоевать золотые медали.

– Не удивились, узнав, что на сайте федерации футбола Украины Ракицкого убрали из состава сборной?

– Читал об этом в прессе. Что тут сказать… Он знал, куда и при каких обстоятельствах переходит. Это осознанный выбор Ярослава, он принимал его вместе с семьей. Ракицкий – футболист, его дело – играть. А у сборной есть главный тренер, он и решит – кого приглашать. Посмотрим.

Напомним, 29-летний Ракицкий перешел в «Зенит» из «Шахтера» за десять миллионов евро.

Во вторник украинец дебютировал за новую команду в первом матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче» (0:1).