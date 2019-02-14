Де Лаурентис подтвердил переход Гамшика в «Далянь Ифан» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол14 февраля 2019 16:50Автор: Липкин Антон

Де Лаурентис подтвердил переход Гамшика в «Далянь Ифан»

Словак выступал за «Наполи» с 2007 года.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил о том, что полузащитник Марек Гамшик переходит в китайский клуб «Далянь Ифан».

«Соглашение с «Далянь» достигнуто. Желаю Мареку счастья в Китае. Двери «Наполи» всегда открыты для него», – написал Де Лаурентис в твиттере.

Напомним, 31-летний словак выступал за «партенопейцев» с 2007 года после перехода из «Брешии». Гамшик провел за команду 520 матчей, в которых забил 121 гол и сделал 111 голевых передач. Вместе с клубом он дважды стал обладателем Кубка Италии (2012, 2014) и один раз выиграл Суперкубок страны (2014).

Ранее сообщалось, что сумма трансфера полузащитника составит 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне, который в Китае проходит по системе «весна – осень» «Далянь Ифан» занял 11-е место.

#серия а#фк наполи#де лаурентис аурелио#гамшик марек#чемпионат китая по футболу#фк далянь ифан#Возможные трансферы
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта