Де Лаурентис подтвердил переход Гамшика в «Далянь Ифан»

Футбол 14 февраля 2019 16:50 Автор: Липкин Антон

Словак выступал за «Наполи» с 2007 года.

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил о том, что полузащитник Марек Гамшик переходит в китайский клуб «Далянь Ифан».

«Соглашение с «Далянь» достигнуто. Желаю Мареку счастья в Китае. Двери «Наполи» всегда открыты для него», – написал Де Лаурентис в твиттере.

L’accordo con il Dalian è stato raggiunto. Auguro a Marek di essere felice in Cina. Le porte del Napoli saranno sempre aperte per lui. #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) February 14, 2019

Напомним, 31-летний словак выступал за «партенопейцев» с 2007 года после перехода из «Брешии». Гамшик провел за команду 520 матчей, в которых забил 121 гол и сделал 111 голевых передач. Вместе с клубом он дважды стал обладателем Кубка Италии (2012, 2014) и один раз выиграл Суперкубок страны (2014).

Ранее сообщалось, что сумма трансфера полузащитника составит 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне, который в Китае проходит по системе «весна – осень» «Далянь Ифан» занял 11-е место.