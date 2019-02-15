Глава ВТБ пообещал вывести «Динамо» в пятерку лучших клубов РПЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
15 февраля 2019 08:51

Глава ВТБ пообещал вывести «Динамо» в пятерку лучших клубов РПЛ

ВТБ владел столичным клубом с 2009 по 2016 год.

Глава ВТБ Андрей Костин после приобретения контрольного пакета акций московского «Динамо» сообщил о планах на будущее.

«Я решил попробовать: если деньги инвестировать, то и управлять процессом.

Я сам не фанат, я не буду этим заниматься, но я постараюсь собрать команду менеджеров, которая доведет команду до каких-то призовых мест или по крайней мере до первой пятерки», – приводит слова Костина «РБК».

На данный момент подопечные Дмитрия Хохлова занимают 12-е место в таблице РПЛ, набрав 20 очков.

О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта