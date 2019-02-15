Глава ВТБ пообещал вывести «Динамо» в пятерку лучших клубов РПЛ

15 февраля 2019 08:51

ВТБ владел столичным клубом с 2009 по 2016 год.

Глава ВТБ Андрей Костин после приобретения контрольного пакета акций московского «Динамо» сообщил о планах на будущее.

«Я решил попробовать: если деньги инвестировать, то и управлять процессом.

Я сам не фанат, я не буду этим заниматься, но я постараюсь собрать команду менеджеров, которая доведет команду до каких-то призовых мест или по крайней мере до первой пятерки», – приводит слова Костина «РБК».

На данный момент подопечные Дмитрия Хохлова занимают 12-е место в таблице РПЛ, набрав 20 очков.