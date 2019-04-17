«Уфа» представила дизайн нового стадиона (фото)

Пресс-служба «Уфы» опубликовала фотографию дизайна новой арены.
Отмечается, что стадион будет рассчитан на 20 тысяч человек, а его стоимость составит 3-4 млрд рублей. Об этом информирует «Башинформ».
На сегодняшний день «Уфа» занимает 14-е место в таблице РПЛ.
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