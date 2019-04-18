«Реал» одолел «Панатинаикос» в первом матче серии Евролиги - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 апреля 2019 00:39Гичунцев Артур

«Реал» одолел «Панатинаикос» в первом матче серии Евролиги

Встреча прошла на домашнем паркете «сливочных».

Баскетболисты мадридского «Реала» обыграли «Панатинаикос» в первом матче четвертьфинальной серии Евролиги – 75:72.

Весомый вклад в победу своей команды внес Джеффри Тейлор, набравший 13 очков. У гостей отличился Ник Калатес. В его активе 17 баллов.

Следующий матч команд состоится 19 апреля и пройдет в Мадриде.

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