«Реал» одолел «Панатинаикос» в первом матче серии Евролиги

Баскетболисты мадридского «Реала» обыграли «Панатинаикос» в первом матче четвертьфинальной серии Евролиги – 75:72.
Весомый вклад в победу своей команды внес Джеффри Тейлор, набравший 13 очков. У гостей отличился Ник Калатес. В его активе 17 баллов.
Следующий матч команд состоится 19 апреля и пройдет в Мадриде.
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