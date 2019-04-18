Касаткина, Шарапова и Гаспарян представят Россию на «Ролан Гаррос»

Пресс-служба «Ролан Гаррос» опубликовала список участников турнира, который пройдет с 26 мая по 9 июня. Отмечается, что в соревнованиях примут участие 108 спортсменок.
Россию представят 12 теннисисток, а именно: Дарья Касаткина, Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Евгения Родина, Маргарита Гаспарян, Виталия Дьяченко, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Вера Звонарёва, Екатерина Макарова и Светлана Кузнецова.
Как сообщает пресс-служба соревнований, на «РГ» примут участие 108 спортсменок. Россию представят 12 теннисисток: Дарья Касаткина, Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Евгения Родина, Маргарита Гаспарян, Виталия Дьяченко, Анастасия Потапова, Вероника Кудерметова, Вера Звонарёва, Екатерина Макарова и Светлана Кузнецова.
Также сообщается, что остальные 20 участников в основной сетке турнира станут известны по итогам квалификации, а некоторые места достанутся обладательницам «уайлд-кард».
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