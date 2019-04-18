20 апреля в Москве открывается велопрокат В 2019 году количество велопоездок в Москве превысит 5 миллионов

20 апреля открывается очередной сезон городского проката велосипедов. Полностью все станции заработают к 25 числу текущего месяца. На протяжении семи лет «Велобайк» реализуется Правительством Москвы при поддержке банка ВТБ. По прогнозам, количество прокатов в этом сезоне превысит 5 миллионов.

Сегодня московский велопрокат по количеству транспортных средств является одним из крупнейших в мире. В этом сезоне появятся 100 новых станций и 1000 новых велосипедов – вдвое больше, чем в прошлом году. Таким образом, горожанам будет доступно 530 станций (за семь лет их число увеличилось в 6,7 раза) и 5300 велосипедов (рост в 9,6 раза). 18 станций проката будут оборудованы 390 электровелосипедами.

«Велобайк» расширит присутствие в 12 новых районах Москвы: Алтуфьевский, Дмитровский, Западное Дегунино, Капотня, Лефортово, Марьино, Нагатино-Садовники, Нагатинский затон, Очаково-Матвеевское, Щукино, Москворечье-Сабурово и Братеево.

Стоимость аренды велосипеда сохранилась неизменной с 2014 года. Все поездки на любом велосипеде длительностью до 30 минут остаются бесплатными. Клиенты могут зарегистрироваться на сайте velobike.ru, через мобильное приложение или на терминале велопроката и выбрать один из тарифных планов. Регистрация проходит в онлайн-режиме. В личном кабинете можно привязать карту «Тройка» и использовать ее для доступа к велосипеду.

Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ, отметил: «Группа ВТБ поддерживает развитие городского велопроката с самого старта проекта. С каждым годом интерес жителей столицы к нему интенсивно растет: с 2013 г. количество прокатов в сезон выросло более чем в 50 раз, превысив 4,2 миллиона в прошлом году. В новом сезоне мы ожидаем, что количество поездок превысит 5 миллионов. Большинство москвичей используют велопрокат ежедневно в транспортных целях».

Система общественного городского велопроката будет работать традиционно до 31 октября 2019 г.