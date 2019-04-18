Зверев проиграл Фоньини на турнире в Монте-Карло

Немецкий теннисист Александр Зверев потерпел поражение от представителя Италии Фабио Фоньини и не сумел пробиться в четвертьфинал турнира в Монте-Карло – 6:7 (6:8), 1:6.
Таким образом, за выход в полуфинал Фоньини сыграет с победителем пары Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Борна Чорич (Хорватия, 9).
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