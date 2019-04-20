Порье – MVP вторых матчей плей-офф Евролиги

В гостевом матче серии с ЦСКА (78:68, 1-1) Пуарье набрал 14 очков, сделал 15 подборов, 2 результативные передачи, 4 перехвата и набрал 32 балла за эффективность действий.
Третий матч серии состоится 24 апреля в Витории.
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