Твиттер Кубка Стэнли: Дорогой Овечкин, я не говорю прощай, я говорю до встречи

Пресс-служба Кубка Стэнли обратилась к капитану «Вашингтона» Александру Овечкину после поражения от «Каролины» в первом раунде плей-офф НХЛ.

«Дорогой Овечкин, я не говорю прощай, я говорю до встречи. С уважением, Кубок Стэнли», – говорится в сообщении пресс-службы.

Dear @ovi8,



It's not goodbye, it's see you later.



Yours truly,

SC