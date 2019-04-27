«Каролина» без Свечникова обыграла «Айлендерс» и повела в серии - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 апреля 2019 06:15Гичунцев Артур

«Каролина» без Свечникова обыграла «Айлендерс» и повела в серии

Встреча прошла в Нью-Йорке.

Хоккеисты «Каролины» обыграли «Айлендерс» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли – 1:0 ОТ.

Автором единственной шайбы стал Джордан Стаал, а его партнер по команде – Петр Мразек оформил шатаут, отразив 31 бросок.

Отметим, что форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников пропустил поединок. Он по-прежнему восстанавливается от травмы, полученной в драке с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.

Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 28 апреля и стартует в 22:00 мск.

НХЛ
Кубок Стэнли
Восточная конференция
1/2 финала

«Айлендерс» – «Каролина» – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Гол: Стаал, 64:04 – 0:1

Счет в серии: 0-1.

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