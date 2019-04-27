«Каролина» без Свечникова обыграла «Айлендерс» и повела в серии

Хоккеисты «Каролины» обыграли «Айлендерс» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли – 1:0 ОТ.
Автором единственной шайбы стал Джордан Стаал, а его партнер по команде – Петр Мразек оформил шатаут, отразив 31 бросок.
Отметим, что форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников пропустил поединок. Он по-прежнему восстанавливается от травмы, полученной в драке с капитаном «Вашингтона» Александром Овечкиным.
Таким образом, счет в серии стал 1-0 в пользу «Каролины». Следующий матч пройдет 28 апреля и стартует в 22:00 мск.
НХЛ
Кубок Стэнли
Восточная конференция
1/2 финала
«Айлендерс» – «Каролина» – 0:1 ОТ (0:0, 0:0, 0:0, 0:1)
Гол: Стаал, 64:04 – 0:1
Счет в серии: 0-1.
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