Владислав Третьяк: Овечкин покажет свою лучшую игру на чемпионате мира

Испанский вечер на «Олд Траффорд». Ляп де Хеа, куча травм и сумасшедшая концовка «Манчестер Юнайтед» не смог на своем поле обыграть «Челси» (1:1), остался на шестом месте и, скорее всего, не сыграет в Лиге чемпионов-2019/20. Оба гола забили испанские нападающие.

Уничтожив «Вашингтон», «Каролина» принялась за его бывшего тренера - Барри Троца «Айлендерс» никак не может выиграть у «Каролины», а «Сан-Хосе» отдал домашний матч «Колорадо».

UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это было Сегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мной Известный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.

Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

Эдуард Вартанян: Я навязал американцу свой план боя Российский легковес Эдуард Вартанян рассказал о своей победе над Джошуа Авелесом на турнире АСА 95.

После «Вашингтона» «Каролина» взялась за «Айлендерс». А «Сан-Хосе» громит «Колорадо» В плей-офф НХЛ стартовали еще две серии четвертьфиналов. «Айлендерс» дома проиграли «Каролине», «Сан-Хосе» не сплоховал в первом матче против «Колорадо».

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«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон «Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.

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Сафонов – Акинфеев – 2:0. ЦСКА проиграл в Краснодаре бой за Лигу чемпионов Игорь Акинфеев «привез» голевую атаку на свои ворота, а Матвей Сафонов совершил несколько блестящих сейвов и начал результативную атаку, которую точным ударом завершил Дмитрий Стоцкий.

РПЛ. «Краснодар» - ЦСКА - 2:0. «Быки» рвутся в Лигу чемпионов. Онлайн Следи за матчем вместе с «Советским спортом».