Владислав Третьяк: Овечкин покажет свою лучшую игру на чемпионате мира

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался в адрес Александра Овечкина перед стартом чемпионата мира.
«Овечкин – молодец, он ведь никогда в жизни еще не отказывался от игры за сборную России. Он настоящий патриот. Тренеры все сделают, чтобы правильно его использовать, его хорошие качества, его бросок. Они подберут ему партнеров и Александр покажет свою лучшую игру на чемпионате мира. Пожелаем ему успехов», – цитирует Третьяка агентство «РИА Новости».
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