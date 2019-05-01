Ярославский «Локомотив» подписал Да Косту

Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила бы На финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?

Малкин, Кучеров, Гусев - в одной пятерке! Уже 1 мая со Швецией! Обсуждаем состав звеньев сборной, которая 1-5 мая выступит на Чешских играх.

Хоккейные болельщики, если и улетят на чемпионат мира, то рискуют не вернуться Как относиться к слухам о банкротстве главного лоукостера для болельщиков, которые собрались в Словакию.

Этой сборной нужен вратарь. Уроки командного ЧМ в Фукуоке Разбираемся: почему Россия опять не смогла выиграть золото командного чемпионата мира и какие выводы из этого поражения нужно сделать на будущее?

«Мы – хоккейная страна!». В Сочи стартует очередной Финал Фестиваля Ночной Лиги 162 команды из 76 регионов России – с 4 по 16 мая мая в Сочи пройдет Финал Всероссийского Фестиваля Ночной Хоккейной Лиги. Главного события целого любительского чемпионата страны, который проводится уже восьмой сезон. И чем дальше, тем больше участников он вовлекает в свою орбиту – сейчас это ни много ни мало 963 коллектива хоккеистов-любителей от Калининграда до Приморья. Лучшие – получили «путевки в Сочи».

Александр Градский: Кононов делает те же самые ошибки, что и Каррера Преданный болельщик «Спартака» Александр Градский видит проблемы клуба не в тренерах и считает, что Олегу Кононову надо дать возможность построить новую команду.

Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа? Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?

UFC в Санкт-Петербурге. Олейник начал великолепно, но был нокаутирован (видео). Как это было Сегодня в Санкт-Петербурге в СК «Юбилейный» прошел турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 149.

Бобровский вновь украл победу у «Бостона»! У него 36 спасений «Коламбус» и «Сан-Хосе» вышли вперед в сериях.

Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентября Светлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.

Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менее Перед последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.

Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир! На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.

Сегодня! Сборная России (U18) сыграет в финале чемпионата мира — такое случится впервые за 10 лет! Сегодня сборная России (U18) по хоккею в решающем матче на чемпионате мира сыграет против хозяев турнира — команды Швеции. Начало финальной встречи — в 20.30.