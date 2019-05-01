Ярославский «Локомотив» подписал Да Косту

Трудовое соглашение между 29-летним французом и ярославским клубом рассчитано на один сезон. Да Коста стал первым новичком железнодорожников по ходу этого межсезонья.
В сезоне-2018/19 Да Коста выступал за «Автомобилист», с 2014 по 2017 года защищал цвета ЦСКА. Суммарно в КХЛ набрал 175 (84+91) очков в 199 матчах при показателе полезности «+54» и 153 минутах штрафа.
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