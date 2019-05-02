Александр Елесин: Если бы не получали столько удалений, счет в матче со Швецией был бы другим - Советский спорт
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02 мая 2019 10:22Липкин Антон

Александр Елесин: Если бы не получали столько удалений, счет в матче со Швецией был бы другим

Россия потерпела поражение от Швеции в первом матче «Чешских хоккейных игр».

Защитник сборной России Александр Елесин высказался об игре команды в вынесенном матче четвертого этапа Еврохоккейтура «Чешских хоккейных игр» со Швецией (4:6) на арене Ericsson Globe в Стокгольме.

– Если бы не получали столько удалений, счет был бы другим, – приводит слова 23-летнего игрока обороны официальный сайт ФХР. – Забить было приятно, но приятнее было бы выиграть. Наигранная комбинация? Мы с Гусевым в разных звеньях, я просто подключился – и он отдал хороший пас.

– Сейчас много говорят и пишут про состав сборной, и о конкуренции.
– Что касается борьбы за место в составе на чемпионат мира, то мы все играем за страну, личные амбиции нужно на второй план ставить и просто делать свою работу. Тренеры решат, кто достоин.

Напомним, Елесин забил первый гол сборной России, сравняв счет на 19-й минуте первого периода.

Отметим, что российские хоккеисты набрали в этом матче 18 минут штрафа против шести у шведов.

Теперь Россия сыграет 4 мая с Финляндией и 5 мая с Чехией. Оба матча пройдут в Брно.

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