Александр Елесин: Если бы не получали столько удалений, счет в матче со Швецией был бы другим

Защитник сборной России Александр Елесин высказался об игре команды в вынесенном матче четвертого этапа Еврохоккейтура «Чешских хоккейных игр» со Швецией (4:6) на арене Ericsson Globe в Стокгольме.
– Если бы не получали столько удалений, счет был бы другим, – приводит слова 23-летнего игрока обороны официальный сайт ФХР. – Забить было приятно, но приятнее было бы выиграть. Наигранная комбинация? Мы с Гусевым в разных звеньях, я просто подключился – и он отдал хороший пас.
– Сейчас много говорят и пишут про состав сборной, и о конкуренции.
– Что касается борьбы за место в составе на чемпионат мира, то мы все играем за страну, личные амбиции нужно на второй план ставить и просто делать свою работу. Тренеры решат, кто достоин.
Напомним, Елесин забил первый гол сборной России, сравняв счет на 19-й минуте первого периода.
Отметим, что российские хоккеисты набрали в этом матче 18 минут штрафа против шести у шведов.
Теперь Россия сыграет 4 мая с Финляндией и 5 мая с Чехией. Оба матча пройдут в Брно.
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