В Португалии закрыто уголовное дело в отношении президента «Лейрии» Толстикова Португальская прокуратура прекратила расследование дела в отношении президента футбольного клуба «Лейрия» россиянина Александра Толстикова, сообщает Record.

Толстиков, его советник, а также финансовый директор клуба подозревались в преступлениях по отмыванию денег, подделке документов, уклонению от уплаты налогов и созданию преступного сообщества.

С мая по июль 2016 года Толстиков сидел в португальской тюрьме. Он, в частности, подозревался в причастности к криминальной финансовой сети «русской мафии». Расследование португальской полиции проходило с 2015 года при содействии Европола.