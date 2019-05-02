В Португалии закрыто уголовное дело в отношении президента «Лейрии» Толстикова - Советский спорт
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02 мая 2019 16:06Спирин Дмитрий

В Португалии закрыто уголовное дело в отношении президента «Лейрии» Толстикова

Португальская прокуратура прекратила расследование дела в отношении президента футбольного клуба «Лейрия» россиянина Александра Толстикова, сообщает Record.

Толстиков, его советник, а также финансовый директор клуба подозревались в преступлениях по отмыванию денег, подделке документов, уклонению от уплаты налогов и созданию преступного сообщества.

С мая по июль 2016 года Толстиков сидел в португальской тюрьме. Он, в частности, подозревался в причастности к криминальной финансовой сети «русской мафии». Расследование португальской полиции проходило с 2015 года при содействии Европола.

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