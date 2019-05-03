Панарин забил спорный гол. Но «Коламбус» все равно проиграл - Советский спорт
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03 мая 2019 08:36Костяев Иван

Панарин забил спорный гол. Но «Коламбус» все равно проиграл

«Бостон» и «Колорадо» сравняли счет в своих сериях.

«Коламбус» сделал все для победы, но этого не хватило

Счет в серии: 2-2

После победы над «Тампой» в Огайо сейчас хоккейный бум. Болельщики «Коламбуса» не только яростно поддерживают свою команду, но и ставят клубные рекорды посещаемости. Четвертый матч серии с «Бостоном» посетили 19 431 зритель. Это на 36 человек больше, чем на одной из встреч с «Вашингтоном» в прошлом плей-офф. Лишний билетик в Огайо достать нереально.

Тем удивительнее, что при такой поддержке «Коламбус» пропустил два быстрых гола. Чтобы обеспечить комфортное преимущество, «Бостону» понадобилось чуть больше семи минут. Отличились Давид Пастрняк и Патрис Бержерон.

Но довольно быстро Артемий Панарин вернул «жакетов» в игру. Этот гол получился очень спорным. За несколько мгновений до того, как россиянин отправил шайбу в пустой угол ворот, она покинула пределы ледовой площадки. Игроки «Бостона» пытались объяснить это арбитрам, но все тщетно. НХЛ позже опубликовала разъяснения момента, но получилось не слишком убедительно. Дело в том, что после того, как шайба ударилась в заградительную сетку и вылетела в площадку, последовала еще два паса, а затем – бросок Панарина.

«Видеопросмотр должен проводиться в двух моментах. Первый — когда шайба попадает в сетку, защищающую болельщиков, а затем отскакивает прямо в ворота от любого хоккеиста. Второй когда шайба, попав в зрительскую сетку, падает на лед, а затем ее забивает в ворота тот игрок, который завладел ею после падения», – говорится в сообщении НХЛ.

У Панарина теперь этот гол не отнимут. Он набрал 10-е (5+5) очко в Кубке Стэнли и обновил клубный рекорд по результативным баллам в плей-офф.

В этой серии очень многое зависит от игры вратарей. Сегодня «Бостон» затащил Туукка Раск. Финн отразил 39 бросков – он не справился лишь в моменте с Панариным. Но это не значит, что Сергей Бобровский перестал творить магию. На его счету 42 спасения. Он лишил Бержерона хет-трика, канадцу пришлось довольствоваться дублем.

Игроки «Бостона» были чуть точнее своих соперников и не позволили «Коламбусу» одержать ключевую победу в серии. При равном счете команды переезжают в логово «медведей».

Рантанен сдержал обещание

Счет в серии: 2-2

«Мы не хотим возвращаться при счете 1-3 обратно в Сан-Хосе, поэтому мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы добиться победы. Я верю в каждого парня в нашей команде, и я верю, что эта уверенность есть у всех. Так что завтра будет большой бой, но мы готовы», – сказал перед матчем форвард «Колорадо» Микко Рантанен. Форвард оказался из тех, кто сдерживает свои обещания.

«Колорадо» много чего успел подкрутить в своей игре после предыдущего поражения. Команда из Денвера куда строже сыграла в обороне, а также внимательнее отнеслась к игре на чужом пятаке. Два из трех голов «Колорадо» случились именно в результате работы перед воротами Мартина Джонса.

Складывалось ощущение, что достаточно уверенная победа в предыдущем матче расслабила «Сан-Хосе». В игре «акул» совершенно не было агрессии. «Лавины» хотели куда больше победить. Нет, гости по-прежнему напрягали голкипера хозяев, таскали шайбу по чужой зоне, но креатива и банальной злости в действиях «Сан-Хосе» не было. Игра находилась под контролем хозяев.

Хотя первого гола болельщикам пришлось ждать довольно долго. Нэтан Маккиннон отличился лишь в середине второго периода.

Когда Колин Уилсон в начале заключительного отрезка забил второй гол «Колорадо», все стало ясно. У «Сан-Хосе» не было шансов отыграться.

Филипп Грубауэр отразил 32 броска и оформил первый в карьере сухой матч в плей-офф НХЛ. «Колорадо» и «Сан-Хосе» переезжают в Калифорнию при равном счете в серии.

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