Артур Бетербиев: В бою с Каладжичем буду внимательным и сконцентрированным

Россиянину предстоит защита чемпионского пояса в полутяжелом весе.
- К этому бою я готовился, как и ко всем остальным – нигде не сачковал, делал абсолютно все, что говорили мне тренеры, даже чуть-чуть больше. Сейчас нахожусь в хорошей форме. Мы с тренером смотрим видео поединков моего соперника, изучаем слабые и сильные стороны, вырабатываем тактику. Делаем себе пометки. Не могу озвучить секреты своей стратегии на поединок, но мной и моей командой проделана большая хорошая работа, хочу провести бой достойно. Мы потрудились очень хорошо, теперь нужно показать это против Каладжича. Я выложусь на полную, буду внимательным и сконцентрированным.
На счету Бетербиева 13 побед в 13 поединках, в активе Каладжича 24 победы и 1 поражение. В России трансляцию боя 5 мая в 5:00 (мск) покажет телеканал «Матч ТВ».
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