Россия – Финляндия. Овечкин, Кузнецов и Дадонов сыграют в одном звене - Советский спорт
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03 мая 2019 17:51Гичунцев Артур

Россия – Финляндия. Овечкин, Кузнецов и Дадонов сыграют в одном звене

Встреча состоится в Брно (Чехия).

Стали известны сочетания звеньев сборной России на игру с командой Финляндии, которая пройдет завтра, 4 мая.

Сборная России:

Василевский, Георгиев, Сорокин;

Сергачев – Нестеров, Гусев – Малкин – Кучеров;

Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Дадонов;

Хафизуллин – Зуб, Григоренко – Анисимов – Капризов;

Киселевич – Елесин, Ковальчук – Андронов – Плотников, Телегин.

Напомним, по окончании Чешских хоккейных игр сборная России выступит на чемпионате мира, который пройдет с 10 по 26 мая в Словакии.

Команда встретится на групповом этапа со сборными Швеции, Чехии, Швейцарии, Норвегии, Латвии, Австрии и Италии.

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