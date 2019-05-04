Кузнецова обыграла Соболенко и вышла во второй круг турнира в Мадриде

Россиянка Светлана Кузнецова обыграла теннисистку из Белоруссии Арину Соболенко в первом круге турнира в Мадриде (Испания).
Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4, а ее продолжительность составила 54 минуты.
В следующей стадии турнира Кузнецова сыграет против победительницы матча Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – Белинда Бенчич (Швейцария).
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