Кузнецова обыграла Соболенко и вышла во второй круг турнира в Мадриде - Советский спорт
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04 мая 2019 16:05Гичунцев Артур

Кузнецова обыграла Соболенко и вышла во второй круг турнира в Мадриде

Призовой фонд соревнований составляет 6,5 млн евро.

Россиянка Светлана Кузнецова обыграла теннисистку из Белоруссии Арину Соболенко в первом круге турнира в Мадриде (Испания).

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4, а ее продолжительность составила 54 минуты.

В следующей стадии турнира Кузнецова сыграет против победительницы матча Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – Белинда Бенчич (Швейцария).

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