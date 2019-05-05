«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» благодаря дублю Гертля - Советский спорт
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05 мая 2019 08:14Спирин Дмитрий

«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» благодаря дублю Гертля

«Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли.

Встреча 1/2 финала Западной конференции состоялась в Сан-Хосе и завершилась со счетом 2:1.

Главным героем матча стал нападающий «Шаркс» Томаш Гертль. На счету чеха дубль. Автором единственной шайбы «Эвеланш» стал Тайсон Джост.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров результативными действиями не отличился. Голкипер Семен Варламов на лед не выходил.

Счет в серии стал ничейным: 3-2.

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