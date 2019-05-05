«Сан-Хосе» обыграл «Колорадо» благодаря дублю Гертля

Встреча 1/2 финала Западной конференции состоялась в Сан-Хосе и завершилась со счетом 2:1.
Главным героем матча стал нападающий «Шаркс» Томаш Гертль. На счету чеха дубль. Автором единственной шайбы «Эвеланш» стал Тайсон Джост.
Защитник «Колорадо» Никита Задоров результативными действиями не отличился. Голкипер Семен Варламов на лед не выходил.
Счет в серии стал ничейным: 3-2.
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