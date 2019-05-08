Надаль вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде - Советский спорт
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08 мая 2019 19:19Спирин Дмитрий

Надаль вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде.

Пятикратный чемпион турнира в матче второго круга обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Встреча завершилась в двух сетах со счетом 6:3, 6:3 в пользу Надаля.

В следующем раунде Надаль сыграет с американцем Фрэнсисом Тиафо.

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