Надаль вышел в 1/8 финала турнира в Мадриде

Адвокаты Кокорина: Ребята думали, что суд проявит гуманность, но этого не случилось После вынесения приговора Пресненским судом в отношении Александра Кокорина и других фигурантов дела, его адвокаты прокомментировали решение суда.

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