«Ростов-Дон» проиграл «Дьору» в финале Лиги чемпионов - Советский спорт
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12 мая 2019 20:58Коноплев Александр

«Ростов-Дон» проиграл «Дьору» в финале Лиги чемпионов

Для «Ростов-Дона» этот финал был первым в истории.

В финале женской гандбольной Лиги чемпионов венгерский «Дьор» обыграл российский «Ростов-Дон» со счетом 25:24.

Лучшей в составе российской команды стала голландка Лоис Аббинг. Она забила семь мячей.

Для «Дьора» эта победа стала пятой в истории Лиги чемпионов и третьей подряд.

Лига чемпионов
Финал

«Дьор» (Венгрия) – «Ростов-Дон» (Россия) — 25:24 (15:11)

«Ростов-Дон»: Аббинг (7), Макеева (5), Манагарова (5), Вяхирева (3), Кузнецова (2), Бобровникова (1), Сень (1).

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