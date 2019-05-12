«Ростов-Дон» проиграл «Дьору» в финале Лиги чемпионов

В финале женской гандбольной Лиги чемпионов венгерский «Дьор» обыграл российский «Ростов-Дон» со счетом 25:24.
Лучшей в составе российской команды стала голландка Лоис Аббинг. Она забила семь мячей.
Для «Дьора» эта победа стала пятой в истории Лиги чемпионов и третьей подряд.
Лига чемпионов
Финал
«Дьор» (Венгрия) – «Ростов-Дон» (Россия) — 25:24 (15:11)
«Ростов-Дон»: Аббинг (7), Макеева (5), Манагарова (5), Вяхирева (3), Кузнецова (2), Бобровникова (1), Сень (1).
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