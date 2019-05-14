СМИ: свидетельница по делу Кокорина и Мамаева cмешала антидепрессанты с алкоголем Екатерина Бобкова находится в больнице в Праге в критическом состоянии.

Россиянка Екатерина Бобкова, свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, могла выпасть из-за окна из употребления антидепрессантов с алкоголем.

«Девушка потянулась за сигаретой, не удержалась и «нырнула» вниз. Она получила тяжелейшие переломы, и врачи решили ввести её в состояние искусственной комы. При этом, Екатерина потеряла равновесие не просто так, а, скорее всего, из-за того, что смешала антидепрессанты с алкоголем», — сообщает телеграм-канал Baza.

8 мая Пресненский районный суд Москвы назначил Александру Кокорину и его брату Кириллу по полтора года, а Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому – год и пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Они признаны виновными в умышленном нанесении вреда здоровью и хулиганстве. Напомним, что 8 октября 2018 года футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.