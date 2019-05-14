СМИ: свидетельница по делу Кокорина и Мамаева cмешала антидепрессанты с алкоголем

Россиянка Екатерина Бобкова, свидетель по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, могла выпасть из-за окна из употребления антидепрессантов с алкоголем.
«Девушка потянулась за сигаретой, не удержалась и «нырнула» вниз. Она получила тяжелейшие переломы, и врачи решили ввести её в состояние искусственной комы. При этом, Екатерина потеряла равновесие не просто так, а, скорее всего, из-за того, что смешала антидепрессанты с алкоголем», — сообщает телеграм-канал Baza.
8 мая Пресненский районный суд Москвы назначил Александру Кокорину и его брату Кириллу по полтора года, а Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому – год и пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Они признаны виновными в умышленном нанесении вреда здоровью и хулиганстве. Напомним, что 8 октября 2018 года футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы.
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