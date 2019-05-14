Посольство РФ свяжется с чешской полицией по делу Бобковой

Посольство России в Чехии рассчитывает получить больше информации по инциденту с падением с балкона Екатерины Бобковой, сообщает «Р-Спорт».
Бобкова проходила как свидетель по делу о драке форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Во время отдыха в Чехии она упала с балкона и четвертый день находится в искусственной коме в одной из больниц Градец-Кралове.
«Мы намерены во вторник связаться с представителем чешской полиции, ведущим дело о падении гражданки России Екатерины Бобковой с балкона, приведшем к многочисленным травмам, чтобы получить новую информацию о происшествии», – сообщил представитель посольства.
Напомним, 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к полутора годам лишения свободы в колонии общего режима за то, что 8 октября прошлого года вместе с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым они избили водителя ведущей «Первого канала» Виталия Соловчука, а также главу департамента Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина.
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