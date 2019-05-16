Валттери Боттас: В Монако полностью отдам себя в третьем сегменте квалификации - Советский спорт
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16 мая 2019 16:40Липкин Антон

Валттери Боттас: В Монако полностью отдам себя в третьем сегменте квалификации

Шестой этап сезона пройдет 24-26 мая.

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что на Гран-при Монако рассчитывает завоевать четвертый поул-позишн подряд.

«Там я никогда не был на подиуме, и я этого с нетерпением жду, – приводит Motorsport.com слова 29-летнего финна. – По ходу уик-энда я на 100% сосредоточусь на квалификационной скорости и полностью отдам себя в третьем сегменте.

За всю свою карьеру в Формуле-1 я ни разу не чувствовал, что в Монако моя машина хороша. Это достаточно уникальная трасса. С точки зрения работы механических компонентов в Монако нужна особенная машина, учитывая все эти стены, удары и прочее. Неизвестно, какую скорость мы там покажем.

Но судя по третьему сектору Барселоны с медленными поворотами, наш темп выглядит многообещающе. Но заранее никогда не знаешь, как все сложится, есть много разных факторов, нужно заставить шины работать. Я просто надеюсь, что там у нас будет хорошая машина, ведь в такой уникальной гонке нужно бороться за победу».

Напомним, Боттас побеждал в квалификации на трех этапах подряд – в Китае, Азербайджане и Испании.

После пяти гонок он занимает второе место в общем зачете пилотов, отставая от своего партнера по команде Льюиса Хэмилтона на семь очков.

Шестой этап сезона – Гран-при Монако – пройдет 24-26 мая на городской трассе в Монте-Карло.

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