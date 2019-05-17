WADA: Высокий процент проб из Московской лаборатории – подлинные - Советский спорт
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17 мая 2019 11:03Липкин Антон

WADA: Высокий процент проб из Московской лаборатории – подлинные

Эксперты WADA завершили процесс изъятия базы данных Московской лаборатории в январе.

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о том, как идет процесс проверки допинг-проб из Московской антидопинговой лаборатории.

«По некоторым данным процесс проверки продолжается, но он уже подтвердил высокий процент подлинности данных, которые соответствуют копии Системы управления лабораторной информацией (LIMS) – говорится в заявлении на официальном сайте WADA.

Напомним, в сентябре исполком WADA восстановил в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с условием получения до 31 декабря доступа к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.

В декабре прошлого года эксперты WADA приступили к работе в Москве, однако завершили ее в январе. Несмотря на срывы сроков, WADA подтвердило статус РУСАДА. В апреле стало известно, что 2262 пробы были доставлены в лабораторию WADA за пределами России.

«ВАДА продолжает добиваться реальных успехов в этом длительном и сложном деле, – заявил директор отдела разведки и расследования WADA Гюнтер Янгер. – Благодаря тому, что мы смогли получить доступ к данным и образцам, в настоящее время мы находимся в процессе формирования дел, которые представим в международные федерации.

Мы уже отправили некоторые из этих пакетов с доказательствами и в ближайшие недели и месяцы последуют другие».

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