WADA: Высокий процент проб из Московской лаборатории – подлинные

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о том, как идет процесс проверки допинг-проб из Московской антидопинговой лаборатории.
«По некоторым данным процесс проверки продолжается, но он уже подтвердил высокий процент подлинности данных, которые соответствуют копии Системы управления лабораторной информацией (LIMS) – говорится в заявлении на официальном сайте WADA.
Напомним, в сентябре исполком WADA восстановил в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с условием получения до 31 декабря доступа к базе данных Московской антидопинговой лаборатории.
В декабре прошлого года эксперты WADA приступили к работе в Москве, однако завершили ее в январе. Несмотря на срывы сроков, WADA подтвердило статус РУСАДА. В апреле стало известно, что 2262 пробы были доставлены в лабораторию WADA за пределами России.
«ВАДА продолжает добиваться реальных успехов в этом длительном и сложном деле, – заявил директор отдела разведки и расследования WADA Гюнтер Янгер. – Благодаря тому, что мы смогли получить доступ к данным и образцам, в настоящее время мы находимся в процессе формирования дел, которые представим в международные федерации.
Мы уже отправили некоторые из этих пакетов с доказательствами и в ближайшие недели и месяцы последуют другие».
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