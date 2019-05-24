Быков – о сборной России: В матче с финнами мы должны увидеть еще более лучшую игру

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков дал комментарий перед матчем с командой Финляндии в полуфинале ЧМХ-2019.
«Нужно просто быть собранными, внимательными и дисциплинированными. Финская сборная нам известна, это хоккеисты, которые играют только в своем чемпионате, хотя это талантливая, быстрая команда со своим характером. Я не думаю, что при нашей игре у сборной России могут быть какие-то проблемы, чтобы пройти в финал. Я не думаю, что нашей сборной присуще пропускать на последних минутах и не вижу в этом проблемы.
Финны забивают в конце, потому что стараются догнать кого-то или добиться успеха. Я думаю, наши ребята уже опытные и мастеровитые, они прекрасно понимают, что цена ошибки и голевого момента становится намного выше в полуфинале. Думаю, что у нашей сборной не должно быть проблем при хорошей игре и при том, что наши ребята уже показали в четвертьфинале. Игра сборной идет по нарастающей, поэтому в матче с финнами мы должны увидеть еще более лучшую игру», – цитирует специалиста ТАСС.
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