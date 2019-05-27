Владислав Третьяк: Хоккеисты сборной России достойны уважения

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подвел итоги после окончания ЧМХ-2019 в Словакии, где победителем стала сборная Финляндии.
«Не получилось взять золото, к сожалению, одна шайба все решила, но ребята бились до конца, они достойны уважения.
Спасибо всем болельщикам, она была важна для игроков, оно ее чувствовали. В следующем году постараемся получить золото!», – передает слова функционера Sport24.ru.
Напомним, сборная России в полуфинале проиграла финнам со счетом 0:1.
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