Владислав Третьяк: Хоккеисты сборной России достойны уважения - Советский спорт
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27 мая 2019 19:23Гичунцев Артур

Владислав Третьяк: Хоккеисты сборной России достойны уважения

Национальная команда выиграла бронзу, победив команду Чехии (3:2 Б).

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк подвел итоги после окончания ЧМХ-2019 в Словакии, где победителем стала сборная Финляндии.

«Не получилось взять золото, к сожалению, одна шайба все решила, но ребята бились до конца, они достойны уважения.

Спасибо всем болельщикам, она была важна для игроков, оно ее чувствовали. В следующем году постараемся получить золото!», – передает слова функционера Sport24.ru.

Напомним, сборная России в полуфинале проиграла финнам со счетом 0:1.

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