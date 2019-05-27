Вице-президент «Слована»: Финансовые требования в КХЛ высокие, нам не хватит средств - Советский спорт
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27 мая 2019 23:29Гичунцев Артур

Вице-президент «Слована»: Финансовые требования в КХЛ высокие, нам не хватит средств

Ранее сообщалось, что клуб не сумел найти инвестора.

Исполнительный вице-президент «Слована» Юрай Широки-младший объяснил, почему клуб отказался от выступления в КХЛ.

«У нас по-прежнему есть долги, мы намерены погашать их. Средств действующего акционера хватит, чтобы мы выступали в экстралиге. Но их не хватит, чтобы мы провели сезон в КХЛ, поскольку необходимая сумма приблизительно в четыре раза выше.

Финансовые требования для участия в чемпионате КХЛ высокие, и без серьезного партнера, который мог бы выделить дополнительные средства, если сложится неблагоприятная ситуация, я бы больше не стал этим заниматься», – заявил функционер клубной пресс-службе.

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