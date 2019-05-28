Эден Азар: Победа в Лиге Европы – не идеальный вариант для «Челси» Встреча состоится завтра, 29 мая и пройдет в Баку. Начало поединка – 22.00 мск.

Хавбек «Челси» Эден Азар дал комментарий клубной пресс-службе перед дерби с лондонским «Арсеналом» в финале Лиги Европы.

«Если мы выиграем Лигу Европы в этом сезоне, то все будет хорошо. Да, это не идеальный вариант, потому что хочется бороться за чемпионство в АПЛ и за медали Кубка Англии, но пока наша игра не позволяет этого, хотя мы прогрессировали последние два месяца. У нас были травмированные, но психологически мы настроены на борьбу, и, если в Баку мы сможем правильно подойти к матчу, мы сможем победить.

Это еврокубок, и для меня, игроков, тренера, руководства клуба и болельщиков этот трофей важен.

Когда играешь в финале, уже не важно, какой это турнир – Лига Европы, Лига Чемпионов, Кубок Лиги – хочется победить, привезти домой трофей, и хочется отпраздновать это.

Мы проиграли в финале Кубка Лиги три месяца назад, а хорошим сезон можно назвать, только если в конце завоевываешь трофей, так что мы поборемся», – заявил бельгиец.