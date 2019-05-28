Метсола, Нестеров и Михеев вошли в символическую сборную КХЛ по итогам сезона - Советский спорт
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28 мая 2019 21:59Гичунцев Артур

Метсола, Нестеров и Михеев вошли в символическую сборную КХЛ по итогам сезона

Ранее стало известно, что лучшим тренером признан наставник московского ЦСКА Игорь Никитин.

Стал известен состав символической сборной КХЛ по итогам минувшего сезона.

вратарь: Юха Метсола («Салават Юлаев»);

защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Даррен Диц («Барыс»);

нападающие: Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»), Михаил Григоренко (ЦСКА), Илья Михеев («Авангард»).

В минувшем сезоне регулярный чемпионат выиграл московский ЦСКА, который также завоевал Кубок Гагарина.

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