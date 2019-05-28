Метсола, Нестеров и Михеев вошли в символическую сборную КХЛ по итогам сезона

Стал известен состав символической сборной КХЛ по итогам минувшего сезона.
вратарь: Юха Метсола («Салават Юлаев»);
защитники: Никита Нестеров (ЦСКА), Даррен Диц («Барыс»);
нападающие: Теэму Хартикайнен («Салават Юлаев»), Михаил Григоренко (ЦСКА), Илья Михеев («Авангард»).
В минувшем сезоне регулярный чемпионат выиграл московский ЦСКА, который также завоевал Кубок Гагарина.
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