«Дижон» остался в лиге 1

Второй переходной матч французского чемпионата между «Дижоном» и «Лансем» завершился со счетом 3:1. Победный гол на счету Уэса Саида.
Таким образом «Дижон» сохранил прописку в лиге 1.
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