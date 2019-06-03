«Дижон» остался в лиге 1 - Советский спорт
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03 июня 2019 00:08Коноплев Александр

«Дижон» остался в лиге 1

«Дижон» остался таким же, как и был.

Второй переходной матч французского чемпионата между «Дижоном» и «Лансем» завершился со счетом 3:1. Победный гол на счету Уэса Саида.

Таким образом «Дижон» сохранил прописку в лиге 1.

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