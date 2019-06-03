Руис: Если бы судья продолжил бой с Джошуа, я бы закончил его более драматично Ранее сообщалось, что стороны уже начали подготовку к реваншу.

Новоиспеченный чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис прокомментировал решение арбитра остановить поединок против британца Энтони Джошуа.

Напомним, бой завершился поражением последнего. Судья схватку после того, как Джошуа в четвертый раз побывал в нокдауне.

«Такова работа арбитра. Он знает, что делать. Если бы он решил продолжить бой, я бы просто закончил это более драматично. Он сделал то, что должен был», – цитирует Руиса Boxing Scene.