Данис Зарипов и Светлана Журова сыграют в гала-матче по хоккею на ПМЭФ-2019 - Советский спорт
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04 июня 2019 12:00

Данис Зарипов и Светлана Журова сыграют в гала-матче по хоккею на ПМЭФ-2019

Трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов примет участие в гала-матче, который пройдет 6 июня на Петербургском международном экономическом форуме.

Зарипов сыграет за сборную ПМЭФ в матче с командой Санкт-Петербурга. Вместе с ним выйдут на лёд генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, президент группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров, другие представители крупного бизнеса и политики. Отметим, что за команду ПМЭФ сыграет ректор РГСУ Наталья Починок, а за Санкт-Петербург - депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькам Светлана Журова. Сборную политиков и бизнесменов Санкт-Петербурга усилят ветераны СКА: Евгений Филинов, Максим Кузнецов, Валерий Покровский и Борис Боков.

Участники ПМЭФ также смогут выступить в гала-матчах и турнирах Roscongress Cup по гольфу, шахматам, баскетболу, теннису и конкуру. Генеральным партнёром спортивной программы ПМЭФ-2019 выступила компания РЖД.

Петербургский международный экономический форум – крупнейшее ежегодное деловое мероприятие в сфере экономики, проводимое в России. Организатор форума – Фонд Росконгресс. «Советский спорт» является генеральным информационным партнёром спортивной программы ПМЭФ-2019.

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