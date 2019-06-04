Данис Зарипов и Светлана Журова сыграют в гала-матче по хоккею на ПМЭФ-2019

Зарипов сыграет за сборную ПМЭФ в матче с командой Санкт-Петербурга. Вместе с ним выйдут на лёд генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, президент группы компаний «Новотранс» Константин Гончаров, другие представители крупного бизнеса и политики. Отметим, что за команду ПМЭФ сыграет ректор РГСУ Наталья Починок, а за Санкт-Петербург - депутат Государственной думы, олимпийская чемпионка по конькам Светлана Журова. Сборную политиков и бизнесменов Санкт-Петербурга усилят ветераны СКА: Евгений Филинов, Максим Кузнецов, Валерий Покровский и Борис Боков.
Участники ПМЭФ также смогут выступить в гала-матчах и турнирах Roscongress Cup по гольфу, шахматам, баскетболу, теннису и конкуру. Генеральным партнёром спортивной программы ПМЭФ-2019 выступила компания РЖД.
Петербургский международный экономический форум – крупнейшее ежегодное деловое мероприятие в сфере экономики, проводимое в России. Организатор форума – Фонд Росконгресс. «Советский спорт» является генеральным информационным партнёром спортивной программы ПМЭФ-2019.
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